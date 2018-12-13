13 Aralık 2018, 14:26
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080772 0,28 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,080772 0,28
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081478 0,27
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053487 0,27
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041132 0,27
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,059887 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027781 1,99
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032305 1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,043735 0,53
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,064110 0,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028896 0,20
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015493 0,10
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,059525 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018292 0,25
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011796 0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024127 0,21
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021243 0,19
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,024945 0,11
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022537 0,11
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023745 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018872 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036032 0,09
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020135 0,08
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017211 0,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,049761 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
13 Aralık 2018 Perşembe 14:26