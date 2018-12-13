Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080772
|0,28
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081478
|0,27
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,053487
|0,27
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,041132
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,059887
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027781
|1,99
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032305
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043735
|0,53
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064110
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028896
|0,20
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,015493
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059525
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018292
|0,25
| Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011796
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024127
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,021243
|0,19
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,024945
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022537
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023745
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018872
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036032
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020135
|0,08
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017211
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049761
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)