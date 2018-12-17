Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,053988
|0,44
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,054661
|0,40
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082215
|0,40
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,072345
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081507
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011662
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032421
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014117
|0,23
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,015548
|0,23
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029064
|0,22
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,012359
|0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,016194
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010276
|0,31
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018355
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011197
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014594
|0,18
| Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011823
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018924
|0,21
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,051914
|0,20
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,052677
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,049407
|0,19
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021122
|0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)