17 Aralık 2018, 15:06
»»

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053988 0,44 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,053988 0,44
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,054661 0,40
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082215 0,40
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072345 0,39
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081507 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011662 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,032421 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014117 0,23
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,015548 0,23
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,029064 0,22
Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF 0,012359 0,19
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,016194 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010276 0,31
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018355 0,23
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011197 0,19
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014594 0,18
Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011823 0,13
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018924 0,21
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,051914 0,20
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,052677 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,049407 0,19
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,021122 0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) BNP Paribas
Kaynak: AA