22 Şubat 2019, 16:00
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045628 0,38 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045628 0,38
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,043186 0,37
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056965 0,34
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,024724 0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061002 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012264 0,29
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013953 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055286 0,80
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034069 0,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028105 0,76
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018484 0,71
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019179 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,066937 0,44
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036616 0,39
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,061484 0,34
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014102 0,33
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098552 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021275 0,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014798 0,91
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015578 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010559 0,70
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015884 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054097 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017311 0,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050392 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,055686 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,055860 0,06


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA