Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045628
|0,38
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,043186
|0,37
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056965
|0,34
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,024724
|0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061002
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012264
|0,29
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013953
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055286
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034069
|0,77
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028105
|0,76
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018484
|0,71
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019179
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,066937
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036616
|0,39
|Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF
|0,061484
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,014102
|0,33
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098552
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021275
|0,93
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014798
|0,91
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015578
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010559
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015884
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054097
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017311
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050392
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,055686
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,055860
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)