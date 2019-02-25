Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034569
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018288
|0,17
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031297
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,052944
|0,15
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,057211
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014030
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012294
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027515
|1,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,029689
|1,34
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047188
|1,23
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024659
|1,04
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,106719
|1,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023485
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,064898
|0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019774
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012521
|0,57
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036813
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015019
|1,49
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021584
|1,45
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015751
|1,11
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010674
|1,09
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012084
|0,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
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|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019762
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,054834
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,052104
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,051587
|0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024229
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)