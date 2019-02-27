Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031453
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024134
|0,25
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,039202
|0,23
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,055739
|0,18
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,061879
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014172
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012334
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056975
|1,15
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025089
|0,96
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018983
|0,96
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019695
|0,95
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076750
|0,95
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011211
|0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023935
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,017760
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020041
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014266
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010923
|1,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016100
|1,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015326
|0,82
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022010
|0,74
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021879
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019786
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043181
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,038847
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054766
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,054902
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)