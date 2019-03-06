Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018390
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020548
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,053207
|0,05
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019421
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,057495
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030019
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018222
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012428
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011600
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014572
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013982
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012224
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,019465
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010781
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021203
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037953
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056274
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019872
|0,06
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055004
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA