Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037705
|0,20
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050399
|0,18
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048701
|0,17
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,030730
|0,14
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,056218
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014161
|0,16
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012419
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,048284
|1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028277
|0,99
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035005
|0,81
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028459
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011653
|0,46
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014339
|0,27
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053840
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097695
|0,23
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,014274
|0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021971
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015306
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016147
|0,29
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018822
|0,24
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018776
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023500
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024264
|0,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025845
|0,27
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014649
|0,27
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024125
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018131
|0,06
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,056137
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019884
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043398
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055177
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)