Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050934
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,038099
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018442
|0,17
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019471
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,057641
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
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|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012058
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014360
|0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018125
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013981
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,012375
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019087
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017632
|0,38
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018856
|0,22
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010843
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011779
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025479
|0,93
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015038
|0,91
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014902
|0,91
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022424
|0,90
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024684
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043499
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055309
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,052036
|0,18
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,038065
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041113
|0,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)