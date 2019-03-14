Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,057267
|1,26
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062084
|0,92
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059545
|0,57
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062418
|0,56
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031226
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012460
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014079
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030906
|0,89
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,034270
|0,62
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,089774
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055421
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028205
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,099191
|0,78
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,054648
|0,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,047319
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,024709
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018158
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019108
|0,35
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018894
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017613
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016133
|0,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012389
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015053
|1,02
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015192
|1,02
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024935
|1,02
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022652
|1,01
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023700
|1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050976
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022245
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017521
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,054737
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024479
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)