15 Mart 2019, 15:54
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Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059767 0,37 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059767 0,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043449 0,36
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062645 0,36
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035012 0,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,034930 0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014116 0,26
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012479 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027786 1,31
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055846 0,77
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035802 0,71
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,062397 0,47
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019755 0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,068734 0,56
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,037064 0,42
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,054687 0,35
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,099476 0,29
Aegon Emeklilik ve Hay. Karma EYF 0,061931 0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010628 0,71
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015113 0,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021670 0,70
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015712 0,53
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012092 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018218 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,052669 0,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019224 0,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,054771 0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024494 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Ekonomi
Kaynak: AA