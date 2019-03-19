Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030764
|0,41
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,031390
|0,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059973
|0,35
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016036
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043594
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014247
|0,47
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012539
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057666
|2,08
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076991
|1,78
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020277
|1,77
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092417
|1,70
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,108687
|1,58
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,101588
|1,34
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018788
|1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,019741
|1,04
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,023514
|1,03
|Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,037661
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021962
|0,54
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015306
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011393
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012407
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016237
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025720
|0,98
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022633
|0,14
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,026499
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024900
|0,10
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024611
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051115
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022310
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017573
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043707
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055576
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)