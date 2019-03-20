Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043712
|0,27
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060131
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058649
|0,26
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063000
|0,25
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034776
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012570
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014270
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036582
|1,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056289
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031616
|0,37
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019004
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028978
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,069346
|0,44
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023985
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,100700
|0,38
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,016122
|0,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,047817
|0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022043
|0,37
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015359
|0,35
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019207
|0,30
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016285
|0,30
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018997
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015251
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025029
|0,52
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015107
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024343
|0,51
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023788
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021381
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,038270
|0,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024566
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,052825
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041335
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)