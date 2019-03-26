Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035940
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,039040
|1,33
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,050500
|1,25
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,052196
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044245
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012626
|0,83
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031698
|2,38
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036568
|0,40
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026966
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,047954
|0,86
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030978
|0,58
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,069577
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,068444
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. Değ. Gr. EYF
|0,015914
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019671
|1,40
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019269
|0,76
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017690
|0,43
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021467
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,016254
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026825
|2,54
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015706
|2,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026025
|2,49
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023597
|2,47
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015853
|2,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017647
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055663
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043892
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039480
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,018338
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)