Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,018057
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018615
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020745
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,058116
|0,04
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019599
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014071
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,013079
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,029799
|0,05
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,023703
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,011987
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017993
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015454
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041513
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,056987
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,055849
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043921
|0,07
| BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039506
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Sek, Araç, Ekonomi
Kaynak: AA