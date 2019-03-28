Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020756
|0,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018624
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,058121
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012040
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Temk. Değ. EYF
|0,023716
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,013086
|0,05
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,034971
|0,04
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,059878
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012452
|0,12
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015456
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051385
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,017670
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019374
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055736
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043950
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Aviva, Ekonomi
Kaynak: AA