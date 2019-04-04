Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060055
|1,27
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043578
|1,27
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062829
|1,21
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,058344
|1,11
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034591
|0,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012491
|0,63
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013858
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,104234
|1,31
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,092070
|1,31
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048729
|1,31
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037361
|1,30
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,079020
|1,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056250
|1,53
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,102148
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,069091
|1,52
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,070526
|1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,048216
|1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019439
|0,90
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015126
|0,85
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010139
|0,64
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014672
|0,56
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021063
|0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015340
|1,37
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025427
|1,37
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015493
|1,34
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,024597
|1,33
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,027043
|1,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,051603
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,022526
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,057290
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,052816
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,055995
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)