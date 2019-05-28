BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028128
|0,55
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015496
|0,35
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,024876
|0,31
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,044994
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,058560
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013674
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012962
|0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013270
|0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012982
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012768
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009426
|0,36
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014101
|0,36
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016824
|0,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013955
|0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021140
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019091
|0,07
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,057429
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045721
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,057989
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043214
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi
Kaynak: AA