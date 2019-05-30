BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015539
|0,12
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,025105
|0,12
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035837
|0,11
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,037777
|0,11
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,059849
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013752
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024754
|0,81
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,090949
|0,65
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,103702
|0,58
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019205
|0,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,049137
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Axa Hayat ve Em. Değ. EYF
|0,019565
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,021150
|0,33
|Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF
|0,103867
|0,31
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,017581
|0,28
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,068467
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018030
|0,13
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012113
|0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014919
|0,07
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014374
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014168
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022360
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043270
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025705
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040018
|0,07
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,061652
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)