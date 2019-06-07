BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028936
|0,68
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033662
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023837
|0,53
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015575
|0,52
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,036371
|0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032966
|1,00
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,079316
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,104504
|0,22
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,092307
|0,22
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048838
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049071
|1,13
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013407
|0,92
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013879
|0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013385
|0,81
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013364
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010917
|0,28
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,015702
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012026
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011463
|0,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012509
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025212
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025801
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027486
|0,05
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,024122
|0,04
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026322
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058524
|0,27
| BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041359
|0,27
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025840
|0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043498
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,057803
|0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)