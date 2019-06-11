BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029553
|0,82
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015813
|0,68
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034023
|0,62
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,060446
|0,62
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,017522
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014218
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012886
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043212
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052727
|0,92
| BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,072479
|0,51
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,024346
|0,49
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,086016
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014476
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013550
|0,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,104455
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014400
|0,87
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013714
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015271
|1,19
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010189
|1,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014890
|1,00
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021398
|0,96
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020485
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018547
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043613
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019264
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046140
|0,07
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021125
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)