BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030066
|1,74
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,034401
|1,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024407
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,061021
|0,95
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,060034
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033278
|0,85
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038255
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014747
|1,87
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013928
|1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013923
|1,52
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013615
|1,48
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013467
|1,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012048
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010953
|0,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015786
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059909
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,053836
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058577
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046171
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040353
|0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA Ekonomi