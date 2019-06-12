12.06.2019 14:56
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030066 1,74 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0300661,74
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0344011,11
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0244071,04
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF0,0610210,95
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0600340,93
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0332780,85
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0382550,66
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0147471,87
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0139281,65
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0139231,52
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136151,48
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF0,0134671,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0120480,05
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF0,0109530,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF0,0157860,01
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0599090,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0538360,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0585770,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0461710,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0403530,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi