BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062118
|0,55
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045137
|0,53
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032515
|0,53
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059486
|0,52
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060649
|0,50
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012847
|0,23
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014164
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026201
|0,88
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,081671
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,107658
|0,31
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,095092
|0,31
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,050308
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014690
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF
|0,019751
|0,36
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032210
|0,33
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013657
|0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049842
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010145
|0,48
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020161
|0,43
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014761
|0,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021204
|0,29
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021647
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016280
|1,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026987
|1,18
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,026072
|1,16
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028783
|1,15
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016536
|1,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059956
|0,08
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,058619
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022564
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055723
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040381
|0,07