13.06.2019 14:16
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062118 0,55 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0621180,55
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0451370,53
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0325150,53
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0594860,52
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0606490,50
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0128470,23
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0141640,12
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0262010,88
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0816710,31
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1076580,31
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0950920,31
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0503080,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF0,0146900,64
Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF0,0197510,36
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0322100,33
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF0,0136570,30
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0498420,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0101450,48
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0201610,43
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0147610,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0212040,29
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,0216470,27
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0162801,19
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0269871,18
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0260721,16
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0287831,15
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0165361,14
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0599560,08
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0586190,07
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0225640,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0557230,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0403810,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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