BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030388
|0,70
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040834
|0,38
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037080
|0,36
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,057085
|0,35
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,016029
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033254
|0,76
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038591
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012419
|1,06
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014852
|0,64
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013773
|0,61
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014215
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050064
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020278
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020120
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026452
|0,74
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025844
|0,74
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016399
|0,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027183
|0,73
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028987
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046229
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,059996
|0,07
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058636
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040407
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020355
|0,06