14.06.2019 14:57
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030388 0,70 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0303880,70
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0408340,38
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0370800,36
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF0,0570850,35
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF0,0160290,33
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0332540,76
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0385910,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF0,0124191,06
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0148520,64
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF0,0137730,61
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0142150,53
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0500640,45
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0202780,58
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0201200,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0264520,74
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0258440,74
NN Hay. Em. Altın EYF0,0163990,73
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0271830,73
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0289870,71
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0462290,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0599960,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0586360,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0404070,06
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0203550,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi

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