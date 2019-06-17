17.06.2019 15:25
Haberler»Ekonomi » Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054901 0,77 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037346 0,72 NN Hay. Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF0,0549010,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0373460,72
NN Hay. Em. Değ. EYF0,0527550,69
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0411130,68
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0650350,64
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0128970,64
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0140930,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0259330,75
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0805310,59
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0496030,58
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF0,1061510,58
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0937600,58
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0324880,59
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0710480,48
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF0,0188290,42
Vakıf Em. ve Hay. Pera 3 Değ. Gr. EYF0,0145620,41
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0574320,38
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0204680,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0182240,42
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,0216770,39
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF0,0201900,35
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0179230,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0286691,93
NN Hay. Em. Altın EYF0,0167091,89
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0251671,88
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0276941,88
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0265871,85
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0601170,20
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0587520,20
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0203950,20
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260070,20
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226220,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

Son Dakika Haberleri
17:25 Kapalıçarşı'da altın
17:23 Sunny'e "İhracat Onur Ödülü"
17:22 EWE'nin SOCAR'a devri tamamlandı
17:20 Hilton 100'üncü yılını kutluyor
17:20 KÜRESEL VERİ PANORAMASI
17:18 Çerkezköy'den 30 firma en büyük ihracatçı listesinde
17:13 EWE Turkey Holding'in SOCAR Türkiye'ye devri tamam