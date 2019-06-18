18.06.2019 16:20
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030010 0,34 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0300100,34
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF0,0605080,30
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0161430,30
Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF0,0620140,30
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF0,0489540,30
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0141800,62
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0129260,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0522822,33
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0467561,74
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0173261,64
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF0,0716151,64
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0179611,63
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0224281,76
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0192251,40
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0105541,17
NN Hay. Em. Karma EYF0,0975160,99
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF0,0253890,97
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0150721,12
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0100931,09
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0211110,97
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0146760,91
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0219230,55
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0582160,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0438060,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260240,07
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0554350,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0463450,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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