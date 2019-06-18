BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030010
|0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,060508
|0,30
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016143
|0,30
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,062014
|0,30
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,048954
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014180
|0,62
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012926
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,052282
|2,33
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,046756
|1,74
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017326
|1,64
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,071615
|1,64
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017961
|1,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022428
|1,76
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019225
|1,40
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010554
|1,17
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,097516
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,025389
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015072
|1,12
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010093
|1,09
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021111
|0,97
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014676
|0,91
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,021923
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058216
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,043806
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026024
|0,07
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,055435
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046345
|0,06