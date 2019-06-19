BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,030552
|1,81
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,023942
|0,94
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,017854
|0,92
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016291
|0,92
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,024617
|0,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014320
|0,99
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012949
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,026878
|2,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053459
|2,16
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,069099
|2,14
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,047729
|2,08
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027346
|2,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022875
|1,99
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015008
|1,93
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014096
|1,92
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014861
|1,86
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014110
|1,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015291
|1,45
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010238
|1,44
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014868
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021376
|1,26
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017450
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029260
|0,34
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016557
|0,33
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,026506
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027444
|0,33
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027450
|0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,060204
|0,08
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020423
|0,08
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058835
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055942
|0,08
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022653
|0,08