19.06.2019 15:15
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,030552 1,81 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0305521,81
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0239420,94
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF0,0178540,92
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0162910,92
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0246170,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0143200,99
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0129490,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0268782,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0534592,16
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0690992,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0477292,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0273462,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0228751,99
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0150081,93
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0140961,92
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0148611,86
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0141101,85
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0152911,45
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0102381,44
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0148681,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0213761,26
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0174500,94
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0292600,34
NN Hay. Em. Altın EYF0,0165570,33
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0265060,33
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0274440,33
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0274500,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0602040,08
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0204230,08
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0588350,08
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0559420,08
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0226530,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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