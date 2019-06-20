20.06.2019 14:49
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032847 0,48 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0328470,48
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0914530,46
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0493720,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0600060,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0618610,44
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0143520,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0129730,19
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0538720,77
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0270380,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0388090,49
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0337200,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0535250,44
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0744390,41
Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF0,0141620,37
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0229570,36
Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF0,0233470,34
NN Hay. Em. Den. Değ. EYF0,0625690,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0204150,27
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0174950,26
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0123280,11
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF0,0190230,11
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF0,0192150,10
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0283880,04
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0405670,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0260580,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0541040,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0464050,06
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0186520,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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