24.06.2019 14:27
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031776 1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0317761,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0370220,99
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0623490,99
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0651090,98
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0453060,97
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0129260,66
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0144020,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0429160,70
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390430,40
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0337610,25
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0206350,05
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF0,0187500,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0146221,52
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0146451,34
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0155801,31
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0145751,29
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0150621,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0203181,05
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF0,0219850,65
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0158490,46
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0175660,27
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF0,0205840,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0273031,67
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0269381,65
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0299021,64
NN Hay. Em. Altın EYF0,0169221,64
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0280471,64
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0584780,21
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0590630,21
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0205020,21
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0556740,21
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0213090,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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