BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031776
|1,41
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037022
|0,99
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062349
|0,99
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065109
|0,98
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045306
|0,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012926
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014402
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,042916
|0,70
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039043
|0,40
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033761
|0,25
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020635
|0,05
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018750
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014622
|1,52
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014645
|1,34
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015580
|1,31
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014575
|1,29
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,015062
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020318
|1,05
|Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF
|0,021985
|0,65
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015849
|0,46
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017566
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020584
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027303
|1,67
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026938
|1,65
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029902
|1,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016922
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028047
|1,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058478
|0,21
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059063
|0,21
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020502
|0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,055674
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021309
|0,21