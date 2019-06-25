BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032338
|1,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016902
|1,14
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,018472
|1,06
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024771
|1,05
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,028974
|1,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014489
|0,60
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012939
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054674
|1,82
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022146
|1,59
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,087559
|1,58
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048651
|1,55
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084505
|1,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015912
|2,13
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014911
|1,98
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014926
|1,92
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015703
|1,82
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014833
|1,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010351
|1,08
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015433
|0,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021520
|0,81
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014983
|0,80
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017692
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029118
|1,63
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025557
|1,11
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026722
|0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027354
|0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027808
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,060503
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022765
|0,12
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059130
|0,11
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020525
|0,11
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,040737
|0,11