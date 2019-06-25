25.06.2019 15:36
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032338 1,77 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0323381,77
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF0,0169021,14
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF0,0184721,06
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF0,0247711,05
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0289741,04
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0144890,60
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0129390,10
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0546741,82
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0221461,59
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF0,0875591,58
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0486511,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0845051,55
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF0,0159122,13
Allianz Hayat Em. Katkı EYF0,0149111,98
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0149261,92
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0157031,82
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0148331,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0103511,08
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0154330,89
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0215200,81
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0149830,80
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0176920,72
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF0,0291181,63
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0255571,11
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0267220,22
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0273540,19
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0278080,16
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF0,0605030,13
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0227650,12
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0591300,11
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0205250,11
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF0,0407370,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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