26.06.2019 15:13
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050200 1,38 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033203 1,37 Fiba Em.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF0,0502001,38
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0332031,37
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0468001,33
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0608241,30
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0813141,28
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0130160,60
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0145570,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF0,0277321,04
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF0,0390210,55
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF0,0279490,51
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0433370,51
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF0,0549250,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF0,0750410,81
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF0,1068840,67
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF0,0325860,67
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF0,0725570,66
Allianz Hayat Em. Karma EYF0,0588270,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF0,0203800,87
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0150980,77
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0216740,72
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0155380,68
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0104070,54
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF0,0173322,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0287252,26
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0279662,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0275782,24
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0261252,22
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261590,07
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0418540,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0465840,06
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0187240,06
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0440320,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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