27.06.2019 14:51
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032142 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF0,0321420,55
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,0470370,51
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF0,0356680,34
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0253960,34
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF0,0408620,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF0,0336800,45
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF0,0149980,46
Garanti Em. Hay. Katkı EYF0,0152200,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF0,0148110,43
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF0,0156170,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF0,0147380,42
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF0,0159090,11
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF0,0124090,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0586280,10
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0592240,10
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0600570,10
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0213600,09
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF0,0205560,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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