28.06.2019 14:44
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,062161 0,65 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF0,0621610,65
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0818180,59
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0611250,58
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF0,0271500,58
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF0,0649930,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0145900,45
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0130310,30
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,0434490,96
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF0,0489550,92
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF0,0222800,91
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0847850,87
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF0,0521760,87
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0234090,68
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF0,0168990,66
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF0,0125530,63
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0146030,59
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0189400,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0156381,13
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0104601,05
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0151520,72
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF0,0178550,71
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0217600,69
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0261910,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0466410,06
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0586630,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF0,0558400,06
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0237230,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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