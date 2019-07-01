01.07.2019 15:11
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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066419 0,48 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0664190,48
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0821780,44
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,0933710,38
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0635190,37
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF0,0461780,37
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF0,0146450,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF0,0130330,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF0,0211101,07
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF0,0338780,96
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF0,0551380,96
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF0,0855980,96
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF0,0995640,95
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF0,0199990,83
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF0,0235910,78
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF0,0154870,75
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF0,0190780,73
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF0,0110560,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF0,0157630,80
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0152730,80
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF0,0219310,79
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF0,0105410,77
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF0,0224930,52
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0269290,55
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0275740,54
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0273470,52
NN Hay. Em. Altın EYF0,0170890,52
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0292170,52
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0441690,19
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0187810,19
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF0,0467280,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF0,0544710,18
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0262390,18
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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