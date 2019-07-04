BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032483
|0,73
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,016951
|0,41
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,025602
|0,41
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,041171
|0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,024911
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015049
|0,66
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015047
|0,61
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016053
|0,58
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015861
|0,58
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015299
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011112
|0,21
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012226
|0,19
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016054
|0,11
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020367
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,019258
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026497
|1,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016828
|1,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027897
|1,54
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027119
|1,54
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028789
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020645
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019559
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,060844
|0,07
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,022895
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056537
|0,06