BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032759
|0,85
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017033
|0,48
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,041391
|0,45
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,018690
|0,45
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,025015
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076999
|0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065824
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,064936
|0,43
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044023
|0,43
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056939
|0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015185
|0,90
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016193
|0,87
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015167
|0,80
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014688
|0,74
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015054
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012970
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011808
|0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018380
|0,10
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016067
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010004
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046844
|0,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,054606
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,059444
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,063132
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019571
|0,06