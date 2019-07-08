BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,019857
|0,18
|Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,021914
|0,17
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020515
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,057016
|0,16
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,061604
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014784
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,092279
|0,75
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058374
|0,72
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057344
|0,71
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021850
|0,65
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044271
|0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012074
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024468
|0,56
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,024607
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,014627
|0,42
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011412
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012245
|0,29
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011139
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019890
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015547
|0,15
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010017
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,026638
|0,27
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028455
|0,27
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016887
|0,27
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,027813
|0,27
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029420
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044359
|0,18
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018861
|0,18
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046928
|0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026351
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,059550
|0,18