BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,059622
|0,46
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,036028
|0,45
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,053992
|0,36
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,057339
|0,33
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029121
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039224
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012316
|1,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050792
|0,40
|NN Hay. Em. Stand. EYF
|0,041082
|0,38
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,037248
|0,33
|Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF
|0,053394
|0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020171
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011187
|0,29
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016148
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012288
|0,06
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010034
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,059855
|0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,056458
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060028
|0,26
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,060744
|0,26
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059303
|0,26