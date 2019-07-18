BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046694
|0,84
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026870
|0,69
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,049884
|0,64
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060696
|0,61
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081357
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014916
|0,80
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013156
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057818
|2,14
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073690
|2,05
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018857
|2,03
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019549
|2,02
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,025883
|1,98
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024419
|1,80
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011381
|1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020630
|1,17
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,102922
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,059385
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010785
|1,65
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016058
|1,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022413
|1,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015647
|1,26
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022809
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019741
|0,13
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060025
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061409
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059413
|0,13
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023105
|0,13