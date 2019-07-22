BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033165
|1,77
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017274
|0,99
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,052197
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029793
|0,95
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,064002
|0,94
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015072
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,066727
|0,64
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,067626
|0,64
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029503
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,035713
|0,46
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044428
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015372
|1,90
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015314
|1,88
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016466
|1,70
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015258
|1,60
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,015522
|1,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016431
|0,64
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011016
|0,64
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022864
|0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015965
|0,58
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,023074
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025645
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029224
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027068
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028409
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028156
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019021
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044735
|0,18
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047325
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042508
|0,18
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020887
|0,18