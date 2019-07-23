BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067090
|0,71
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060854
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046766
|0,64
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,064689
|0,63
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,094110
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013186
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033096
|0,26
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038727
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,017981
|0,88
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012134
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012064
|0,63
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,018187
|0,49
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032572
|0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013241
|0,85
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016384
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020141
|0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,011997
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016264
|0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027196
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019803
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,061605
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,041473
|0,07
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055226
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060147
|0,07