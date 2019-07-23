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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067090 0,71 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

23.07.2019 15:35 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067090 0,71
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060854 0,67
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046766 0,64
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,064689 0,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,094110 0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013186 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033096 0,26
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038727 0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,017981 0,88
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012134 0,77
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012064 0,63
Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018187 0,49
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032572 0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013241 0,85
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016384 0,70
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020141 0,66
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011997 0,38
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,016264 0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,027196 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,019803 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,061605 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,041473 0,07
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055226 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,060147 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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