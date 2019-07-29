BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033692
|1,36
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,019222
|0,85
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,065255
|0,83
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028053
|0,82
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,052786
|0,82
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015228
|0,30
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013270
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,059664
|1,01
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,068512
|0,98
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,067623
|0,97
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019445
|0,96
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,020149
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016742
|1,58
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016457
|1,35
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011420
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015616
|1,34
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015577
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016139
|1,39
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023100
|1,34
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012115
|0,71
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012569
|0,71
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018700
|0,71
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019880
|0,20
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055440
|0,20
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059829
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057449
|0,19
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061279
|0,19