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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033986 0,87 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

30.07.2019 14:19 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033986 0,87
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028229 0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,060379 0,62
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,050870 0,61
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,061606 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015236 0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,053204 0,83
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,026667 0,57
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020301 0,54
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,079814 0,54
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076364 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015736 1,02
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015763 0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015276 0,92
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015636 0,88
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015230 0,87
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023254 0,67
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016245 0,66
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016549 0,35
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015980 0,28
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,011121 0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026709 0,09
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020995 0,09
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,059880 0,09
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061331 0,08
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060495 0,08

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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