BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033986
|0,87
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028229
|0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,060379
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,050870
|0,61
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,061606
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015236
|0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,053204
|0,83
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,026667
|0,57
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020301
|0,54
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,079814
|0,54
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,076364
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015736
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015763
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015276
|0,92
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015636
|0,88
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015230
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023254
|0,67
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016245
|0,66
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016549
|0,35
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015980
|0,28
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011121
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026709
|0,09
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020995
|0,09
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,059880
|0,09
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061331
|0,08
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060495
|0,08