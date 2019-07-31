BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,037113
|0,26
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,065751
|0,21
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,017268
|0,20
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,061554
|0,19
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,064797
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015696
|1,02
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012242
|0,39
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,020099
|0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016494
|0,27
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018195
|0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018827
|0,58
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016450
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012886
|0,33
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,016612
|0,28
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016284
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060476
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,041689
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057542
|0,08
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060543
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,057025
|0,08