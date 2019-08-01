BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
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|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033948
|0,19
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,025822
|0,13
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,065123
|0,13
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030334
|0,13
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,067010
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029711
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,011471
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,033289
|0,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016519
|0,15
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,015915
|0,13
|Garanti Em. Hay. Temk. Değ. EYF
|0,037785
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013420
|0,29
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016020
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012176
|0,16
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011466
|0,12
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016571
|0,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060522
|0,08
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,057585
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024235
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,019924
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,041718
|0,07