BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035836
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040542
|0,38
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064292
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044827
|0,34
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061583
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,016468
|0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,015968
|0,53
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,033467
|0,46
|Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,018191
|0,35
|Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF
|0,018267
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011531
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013494
|0,42
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020660
|0,28
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016619
|0,27
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012219
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026528
|2,03
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027154
|2,03
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017071
|2,00
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016815
|2,00
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028769
|1,99
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060099
|0,17
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026804
|0,16
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061550
|0,16
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021070
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060807
|0,16