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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035836 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.

05.08.2019 14:34 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035836 0,54
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040542 0,38
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064292 0,34
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044827 0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061583 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016468 0,56
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015968 0,53
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,033467 0,46
Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,018191 0,35
Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,018267 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011531 0,43
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013494 0,42
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020660 0,28
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,016619 0,27
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,012219 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026528 2,03
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027154 2,03
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017071 2,00
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016815 2,00
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028769 1,99
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,060099 0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026804 0,16
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,061550 0,16
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021070 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,060807 0,16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Kaynak: AA

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