BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,026399
|0,10
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,020886
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,058445
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,030345
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,037141
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013281
|0,14
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,033511
|0,13
|Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF
|0,017651
|0,10
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012275
|0,10
|Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,019249
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011550
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018809
|0,09
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020670
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF
|0,019873
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012224
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029228
|1,04
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025610
|0,96
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027014
|0,78
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016942
|0,76
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026728
|0,75
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024293
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045088
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,047695
|0,05
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023377
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019168
|0,05