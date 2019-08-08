BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,053313
|0,25
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028360
|0,25
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033989
|0,24
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017612
|0,22
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,061789
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
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|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF
|0,019598
|0,12
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015601
|0,12
|Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF
|0,019871
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015151
|0,11
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF
|0,025023
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011578
|0,07
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018822
|0,04
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020680
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027086
|1,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027722
|1,11
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027341
|1,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017152
|1,07
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029343
|1,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,055754
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,042867
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020003
|0,07
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,024326
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023409
|0,06