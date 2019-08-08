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BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053313 0,25 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

08.08.2019 15:15 BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053313 0,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028360 0,25
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033989 0,24
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017612 0,22
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,061789 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. Değ. Gr. EYF 0,019598 0,12
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015601 0,12
Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,019871 0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015151 0,11
Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. Gr. EYF 0,025023 0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011578 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018822 0,04
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020680 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027086 1,12
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027722 1,11
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027341 1,08
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017152 1,07
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029343 1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,055754 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,042867 0,07
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,020003 0,07
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024326 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023409 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Kaynak: AA

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