BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034389
|1,18
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,065418
|0,74
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,043142
|0,73
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028566
|0,73
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,065745
|0,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014984
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013014
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035154
|1,65
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030264
|1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029078
|1,31
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029142
|1,21
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091896
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016974
|1,34
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015796
|1,25
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015820
|1,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015335
|1,21
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015734
|1,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015775
|0,53
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018574
|0,43
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010610
|0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013575
|0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012283
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029597
|0,44
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025965
|0,41
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027586
|0,31
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017464
|0,31
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029434
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,060808
|0,10
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026873
|0,09
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021124
|0,08
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,060247
|0,08
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,061699
|0,08