BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,037751
|0,71
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034592
|0,59
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059772
|0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017816
|0,53
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061480
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013039
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015010
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035339
|0,53
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,089324
|0,41
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,117569
|0,40
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,103844
|0,40
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,054926
|0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,016048
|0,79
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012326
|0,78
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016080
|0,76
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015845
|0,71
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016179
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,012685
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011652
|0,36
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016124
|0,31
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012321
|0,31
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018686
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029741
|0,49
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026078
|0,44
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027260
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027899
|0,39
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028344
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,020078
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,058039
|0,30
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,023497
|0,30
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021187
|0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,042039
|0,30