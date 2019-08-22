BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036812
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,047207
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,050253
|0,17
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052396
|0,16
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026996
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013157
|0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030813
|0,91
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035983
|0,82
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,039413
|0,35
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055581
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050722
|0,51
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074060
|0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,106891
|0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072727
|0,31
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059033
|0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020918
|0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,013784
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020497
|0,11
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011778
|0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018873
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,027124
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030895
|0,12
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028359
|0,09
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029029
|0,09
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029805
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,045443
|0,05
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,048072
|0,05
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,019320
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,056137
|0,05
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,061191
|0,04